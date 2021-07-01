США обещают Украине поставить 2 млн доз вакцины в июле, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что по глобальному механизму COVAX в июле Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna от США
Об этом сообщает РБК-Украина".
"Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Дают препарат через COVAX", - сказал Ляшко.
Сейчас Украина вакцинирует граждан препаратами - CoviShield, Pfizer и CoronaVac.
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