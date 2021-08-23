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США обещают пропускать в аэропорт Кабула только граждан стран НАТО, - CNN

23 августа, 2021 понедельник
12:47
Мир

По информации журналистов, начиная с понедельника, 23 августа, военные США будут допускать в аэропорт Кабула для эвакуации исключительно граждан США, НАТО и владельцев грин-карт

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По словам источника журналистов, 33 самолета С-17 ВВС США отправятся в международный аэропорт Хамида Карзая.

Каждый из самолетов имеет возможность вывезти 400 пассажиров из Кабула.

Но источник сообщил, что Вашингтон меняет свою политику в отношении того, кто будет допущен в аэропорт: с понедельника в аэропорт будут пропускать только американских граждан, обладателей грин-карт и граждан стран НАТО.

Заявители американской программы специальной иммиграционной визы (SIV) не будут допущены в аэропорт, сообщил источник.

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Эта программа является обычным механизмом для афганцев, работавших на правительство силах и агентствах США для выезда из страны в течение последних недель.

Вашингтонский источник утверждает, что "Талибан" сейчас помогает отфильтровать кандидатов, стремящихся попасть в аэропорт, проверяя их документы.

Граждане США или НАТО, имеющие право на это, могут доставить на базу только ближайших членов семьи, таких как супруги и дети.

Даже с новыми ограничениями тысячи афганцев, преимущественно взрослых мужчин, которые "не имеют документов", остались на территории аэропорта, добавил источник.

Источник заявил, что "не планируется выгонять людей из аэропорта", что потенциально может оставить тысячи людей в неизвестности.

Одной из причин хаоса стало решение выдать заявителям SIV электронные визы без имен и номеров документов. Затем визы были скопированы как скриншоты и распространены среди афганцев, которые не имели права на доступ к аэропорту, сообщил источник CNN в выходные.

  • Напомним, 23 августа в аэропорту Кабула вновь произошла стрельба, сообщается об одном убитом афганском охраннике аэропорта.

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Афганистан
война в Афганистане
Кабул
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