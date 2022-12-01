США обещают "интенсивнее и всестороннее" обучение украинских военных, – CNN
Администрация Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности, речь идет об обучении до 2500 человек.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
Власти США намерены увеличить не только количество украинских военных, которых они будут тренировать, но и сам подход подготовки.
Согласно новой программе, Штаты начнут изучать значительно большие группы украинских военных более сложным тактическим средствам ведения боя, в частности, координации маневров пехоты и артиллерии.
Издание отмечает, что это будет "намного интенсивнее и всестороннее" обучение, чем то, которое Украина получала в Польше или Великобритании.
- Напомним, 1 декабря стало известно, что Пентагон заказал для Украины шесть батарей ПВО NASAMS на $1,2 млрд.
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