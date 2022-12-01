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Главная война с Россией США обещают "интенсивнее и всестороннее" обучение украинских военных, – CNN

США обещают "интенсивнее и всестороннее" обучение украинских военных, – CNN

1 декабря, 2022 четверг
03:03
война с Россией

Администрация Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности, речь идет об обучении до 2500 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Власти США намерены увеличить не только количество украинских военных, которых они будут тренировать, но и сам подход подготовки.

Согласно новой программе, Штаты начнут изучать значительно большие группы украинских военных более сложным тактическим средствам ведения боя, в частности, координации маневров пехоты и артиллерии.

Издание отмечает, что это будет "намного интенсивнее и всестороннее" обучение, чем то, которое Украина получала в Польше или Великобритании.

  • Напомним, 1 декабря стало известно, что Пентагон заказал для Украины шесть батарей ПВО NASAMS на $1,2 млрд.

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США
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