Об этом на брифинге объявил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает "Европейская правда".

"Россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году. РФ уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует. И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти "руководители" организуют постановочный референдум о присоединении к России, затем РФ использует эти референдумы в своей попытке аннексировать новые территории Украины", – сказал Кирби.

По словам координатора Совета по нацбезопасности США, российское правительство сейчас рассматривает план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью Донецкой и Луганской.

"Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября. Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким - и совместной с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никакие "анексированные Россией территории", - подчеркнул Джон Кирби.