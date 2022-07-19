США обещали скорую и жесткую реакцию, если РФ аннексирует новые территории Украины
Соединенные Штаты Америки обещают отреагировать, если Россия аннексирует Донецкую, Луганскую и части Херсонской и Запорожской областей
Об этом на брифинге объявил координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает "Европейская правда".
"Россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году. РФ уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует. И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти "руководители" организуют постановочный референдум о присоединении к России, затем РФ использует эти референдумы в своей попытке аннексировать новые территории Украины", – сказал Кирби.
По словам координатора Совета по нацбезопасности США, российское правительство сейчас рассматривает план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью Донецкой и Луганской.
"Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября. Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким - и совместной с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никакие "анексированные Россией территории", - подчеркнул Джон Кирби.
- 19 июля сообщалось, что администрация Байдена на этой неделе объявит о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, он будет включать в себя дополнительные ракетные системы HIMARS.
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