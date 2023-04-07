США обдумывают возможность мер по российской "Лаборатории Касперского", - WSJ

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники, передает Reuters.

В прошлом году администрация Байдена активизировала проверку антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с точки зрения национальной безопасности, поскольку возросли опасения по поводу российских кибератак после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Американские регуляторы уже запретили федеральному правительству использовать Касперское программное обеспечение. Однако в настоящее время рассматривается применение принудительных мер против компании в соответствии с ее правилами безопасности в Интернете.

Министерство "стремится в полной мере использовать свои полномочия для защиты конфиденциальных данных американцев и работать с Конгрессом на двухпартийной основе, чтобы адаптироваться к изменяющимся рискам", - говорится в заявлении ведомства