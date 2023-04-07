США обдумывают возможность мер по российской "Лаборатории Касперского", - WSJ
Министерство торговли США рассматривает возможность применения принудительных мер против российской компании по кибербезопасности "Лаборатория Касперского"
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники, передает Reuters.
В прошлом году администрация Байдена активизировала проверку антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского" с точки зрения национальной безопасности, поскольку возросли опасения по поводу российских кибератак после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.
Американские регуляторы уже запретили федеральному правительству использовать Касперское программное обеспечение. Однако в настоящее время рассматривается применение принудительных мер против компании в соответствии с ее правилами безопасности в Интернете.
Министерство "стремится в полной мере использовать свои полномочия для защиты конфиденциальных данных американцев и работать с Конгрессом на двухпартийной основе, чтобы адаптироваться к изменяющимся рискам", - говорится в заявлении ведомства
- Напомним, компания Microsoft заплатит почти три миллиона долларов за нарушение санкционного режима США против России, а также Кубы, Ирана и Сирии.
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