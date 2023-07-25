Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина.

"Наш альянс с Польшей крепок. Польша – член НАТО, и мы будем при необходимости защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Александр Лукашенко показательно пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину на то, что его начали напрягать наемники ПИК Вагнера. Они, якобы, "просятся на Запад" и хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув.

Путин назвал земли Польши "подарком Сталина". Какие это может иметь последствия

21 июля президент РФ Владимир Путин на заседании российского Совбеза заявил, что Польша и Литва планируют оккупацию Украины, а западные территории Польши он вообще назвал "подарком Иосифа Сталина ".

"Западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам. Забыли ли наши друзья в Варшаве об этом? Мы напомним", - сказал Путин.

По его словам, поляки вроде бы мечтают захватить западные области Украины.

"Что касается польских лидеров, то, по-видимому, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать какую-то коалицию и прямо вмешаться в конфликт в Украине, чтобы потом оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории - сегодняшнюю западную Украину", - издал пропагандистский нарратив.

В ответ на это 22 июля МИД Польши срочно вызвал на беседу российского посла в Варшаве Сергея Андреева . По словам главы польской дипломатии Павела Яблонского, их встреча оказалась очень короткой. Во время нее посол очень нервничал, относился к нему неприязненно, а поведение не отвечало нормам дипломатического протокола.

Яблонский отметил, что это не первая подобная ситуация и поведение посла отражает отношение страны, которую он представляет. По его мнению, такая позиция свидетельствует о том, что Россия не намерена достигать никаких целей по дипломатическому пути.

"Такое провокационное поведение со стороны России продолжается месяцами, поэтому мы ожидаем, что эта политика будет продолжаться, и в ближайшее время будет больше провокаций, поскольку Россия следит за ситуацией в Польше", - заявил Яблонский.

В свою очередь эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" (Украина) Александр Хара считает, что Путин, по всей вероятности, может готовиться к войне с Польшей . Такое мнение политолог высказал в эфире телеканала Еспресо.

"Путин может готовиться к войне против Польши. Поскольку проиграть Украине, которую, как он утверждает, придумал Ленин, для него будет унижением. А вот проиграть блоку НАТО не такая уж позор. Он вполне может доказать ситуацию подобную Карибскому кризису, а затем искать компромисс, что также является отличным вариантом выхода из ситуации для ситуации". Беларуси может быть частью этой игры Путина", - объяснил Хара.

Эксперт подчеркнул, что Путин может прибегнуть к прямому столкновению с НАТО из-за неудач в Украине

"ЧВК Вагнера изначально финансировался из бюджета РФ. Однако сейчас Кремль может изменить риторику и заявлять, что там какие-то добровольцы, которые могут начать бои за Сувальский коридор. То есть разные сценарии могут быть. Невозможность Путина достичь каких-либо целей в Украине, могут подтолкнуть его к разным абсурдным действиям", - добавил Хара.