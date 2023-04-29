США о ракетных ударах по Украине: "Сделаем все возможное для привлечения РФ к ответственности"
США назвали ракетные удары РФ по Умани, Днепропетровщине и Киевщине очередным примером пренебрежения жизнями мирных жителей Украины
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.
"Это еще один пример в длинном перечне свидетельств наглого пренебрежения РФ украинсим гражданским населением и жизнями украинцев", - сказал замглавы Госдепартамента США.
Пател отметил, что США продолжат поддержку Украины и будут способствовать привлечению РФ к ответственности.
"Соединенные Штаты продолжат делать все возможное, чтобы поддержать наших украинских партнеров и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы привлечь РФ к ответственности", - сказал представитель Госдепартамента США.
- В ночь на 28 апреля в Умани Черкасской области во время массированной атаки российская ракета попала в многоэтажку. По состоянию на вечер 28 апреля известно о 23 погибших, среди них – 4 ребенка.
- Утром 28 апреля российский агрессор обстрелял Киев. Взрывы раздались около 04:40. В городе и области работала ПВО, сбиты 11 вражеских ракет и два дрона. В результате попадания обломков российской ракеты в многоэтажное здание пострадала девочка, ее отвезли в Охматдет.
- Также утром РФ нанесла массированный удар по Днепропетровщине. В результате атаки в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина. Кроме того, пострадали 58-летний мужчина, 57-летняя женщина, 31-летняя женщина и 70-летняя женщина.
- МИД Франции заявил, что РФ намеренно целилась по жилым домам.
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