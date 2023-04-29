Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

"Это еще один пример в длинном перечне свидетельств наглого пренебрежения РФ украинсим гражданским населением и жизнями украинцев", - сказал замглавы Госдепартамента США.

Пател отметил, что США продолжат поддержку Украины и будут способствовать привлечению РФ к ответственности.

"Соединенные Штаты продолжат делать все возможное, чтобы поддержать наших украинских партнеров и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы привлечь РФ к ответственности", - сказал представитель Госдепартамента США.