Об этом Ллойд Остин сказал на заседании Консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн.

Остин также рассказал о 7 странах, которые либо уже передали Украине обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и оно в процессе доставки

"Мы понимаем роль собрания этой контактной группы, ведь нам очень важно координировать ту поддержку, в которой нуждается Украина. Мы понимаем, что 7 стран либо уже передали обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и сейчас оно в процессе доставки. В то время США, Нидерланды и Чехия работают вместе для того, чтобы передать украинцам современные танки. Также следующий пакет оборонной помощи обсуждается в США", - сказал американец.

По словам Остина, мир видит успехи ВСУ и должен поддерживать Украину в дальнейшем.

"Мы также внедряем индустриальную программу от имени Украины с привлечением наработок контактной группы. Мы предполагаем увеличение поддержки Украины и продолжим обучать военных, а также передавать дополнительное оборонное оборудование. ВСУ с помощью нашей поддержки сейчас имеют возможность защищать свою территорию. Мы видим, каких успехов они достигают, поэтому должны помочь и поддержать такой кураж", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Остин также добавил, что партнеры должны сделать больше, чем могут, чтобы удовлетворить потребности, которые сейчас возникают в Украине, в частности, по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии и отопления.

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