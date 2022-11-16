США, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы передать Украине современные танки
Об этом Ллойд Остин сказал на заседании Консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн.
Остин также рассказал о 7 странах, которые либо уже передали Украине обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и оно в процессе доставки
"Мы понимаем роль собрания этой контактной группы, ведь нам очень важно координировать ту поддержку, в которой нуждается Украина. Мы понимаем, что 7 стран либо уже передали обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и сейчас оно в процессе доставки. В то время США, Нидерланды и Чехия работают вместе для того, чтобы передать украинцам современные танки. Также следующий пакет оборонной помощи обсуждается в США", - сказал американец.
По словам Остина, мир видит успехи ВСУ и должен поддерживать Украину в дальнейшем.
"Мы также внедряем индустриальную программу от имени Украины с привлечением наработок контактной группы. Мы предполагаем увеличение поддержки Украины и продолжим обучать военных, а также передавать дополнительное оборонное оборудование. ВСУ с помощью нашей поддержки сейчас имеют возможность защищать свою территорию. Мы видим, каких успехов они достигают, поэтому должны помочь и поддержать такой кураж", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Остин также добавил, что партнеры должны сделать больше, чем могут, чтобы удовлетворить потребности, которые сейчас возникают в Украине, в частности, по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии и отопления.
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