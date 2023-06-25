США не зафиксировали перемещений ядерного оружия в РФ во время мятежа вагнеровцев, - CNN
В Соединенных Штатах Америки не обнаружили изменений в расположении российских ядерных сил во время мятежа основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина
Об этом сообщает CNN.
"Мы не заметили никаких изменений в расположении российских ядерных сил", - сказал спикер Госдепартамента.
Он добавил, что у США "нет причин корректировать нашу позицию обычных или ядерных сил, и у нас есть давние, отлаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам".
По словам представителя госдепа, Россия как ядерное государство несет "особую ответственность за командование, контроль и охрану своих ядерных сил, а также за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, угрожающие стратегической стабильности".
Как говорит представитель госдепартамента США, поскольку страна продолжает следить за ситуацией в России, дипломатическое присутствие Штатов в РФ остается неизменным.
"Наше посольство в Москве остается открытым, мы поддерживаем с ним регулярную связь, и его рабочий режим пока остается неизменным", - сказал спикер.
- 23 июня на фоне мятежа вагнеровцев в РФ журналы CNN писали , что Пригожин может не выиграть, и основы контроля Кремля могут не разрушиться, но ослабленный Путин "может совершать иррациональные поступки, чтобы доказать свою силу". Таким образом, аналитики намекали на вероятное использование Путиным ядерного оружия.
- Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .
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