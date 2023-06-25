Об этом сообщает CNN.

"Мы не заметили никаких изменений в расположении российских ядерных сил", - сказал спикер Госдепартамента.

Он добавил, что у США "нет причин корректировать нашу позицию обычных или ядерных сил, и у нас есть давние, отлаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам".

По словам представителя госдепа, Россия как ядерное государство несет "особую ответственность за командование, контроль и охрану своих ядерных сил, а также за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, угрожающие стратегической стабильности".

Как говорит представитель госдепартамента США, поскольку страна продолжает следить за ситуацией в России, дипломатическое присутствие Штатов в РФ остается неизменным.

"Наше посольство в Москве остается открытым, мы поддерживаем с ним регулярную связь, и его рабочий режим пока остается неизменным", - сказал спикер.