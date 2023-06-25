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США не зафиксировали перемещений ядерного оружия в РФ во время мятежа вагнеровцев, - CNN

25 июня, 2023 воскресенье
06:20
Мир

В Соединенных Штатах Америки не обнаружили изменений в расположении российских ядерных сил во время мятежа основателя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина

Об этом сообщает CNN.

"Мы не заметили никаких изменений в расположении российских ядерных сил", - сказал спикер Госдепартамента.

Он добавил, что у США "нет причин корректировать нашу позицию обычных или ядерных сил, и у нас есть давние, отлаженные каналы связи с Россией по ядерным вопросам".

По словам представителя госдепа, Россия как ядерное государство несет "особую ответственность за командование, контроль и охрану своих ядерных сил, а также за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, угрожающие стратегической стабильности".

Как говорит представитель госдепартамента США, поскольку страна продолжает следить за ситуацией в России, дипломатическое присутствие Штатов в РФ остается неизменным.

"Наше посольство в Москве остается открытым, мы поддерживаем с ним регулярную связь, и его рабочий режим пока остается неизменным", - сказал спикер.

  • 23 июня на фоне мятежа вагнеровцев в РФ журналы CNN писали , что Пригожин может не выиграть, и основы контроля Кремля могут не разрушиться, но ослабленный Путин "может совершать иррациональные поступки, чтобы доказать свою силу". Таким образом, аналитики намекали на вероятное использование Путиным ядерного оружия.
  • Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции .
Россия
ядерное оружие
США
Мятеж Вагнера
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