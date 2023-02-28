США не выявили признаков вывоза из Украины американского оружия, - Пентагон
Никаких свидетельств вывоза за пределы Украины предоставленного США оружия обнаружено не было
Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер, передает "Радио Свобода".
"В то же время мы видим, как украинские подразделения на передовой эффективно применяют военную помощь ежедневно на поле боя", - отметила Селест Валландер в подкомитете по обороне Палаты представителей.
По словам представительницы Пентагона, США приспособили свои методы ведения отчетности так, чтобы избежать риска незаконного распространения оружия.
Об отсутствии каких-либо признаков вывоза из Украины американского оружия также заявил высокопоставленный чиновник Пентагона Дуглас Симс.
Ранее Китай заявил, что предоставленное США Украине оружие контрабандой попадает в Европу.
МИД Украины отверг подобные предположения, заявив, что государство "имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров, является многоуровневой и исключает любую возможность незаконного вывоза оружия".
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