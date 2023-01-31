США не выявили признаков нецелевого использования американских денежных средств в Украине

Об этом говорится в ответе министерства финансов США на запрос агентства Reuters .

"У нас нет никаких свидетельств того, что денежные средства США были использованы в Украине не по назначению. Приветствуем постоянные усилия украинской власти, направленные на сотрудничество с нами для обеспечения надлежащих гарантий того, что американская помощь дойдет до тех, кому она предназначена", – говорится в комментарии спикера ведомства Меган Аппер.

В частности, она также добавила, что американский Минфин продолжит тесно сотрудничать со Всемирным банком, а также с Украиной и другими партнерами, для отслеживания американских денежных средств, "чтобы подтвердить, что они используются по назначению".

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Как отмечает издание, на декабрь 2022 года Всемирный банк выделил Украине более 13 миллиардов долларов в рамках программы "Государственные расходы на укрепление административной состоятельности в Украине", значительная часть которых поступила из США.

Добавляется, что средства из программы PEACE выплачиваются украинской власти через месяц после того, как сотрудники банка убедятся, что они выплатили зарплаты учителям и государственным служащим, а также пенсионные выплаты.

27 января в Киев приехали аудиторы США, чтобы убедиться, что "помощь или оружие не перенаправляются" – миссия прибыла на фоне коррупционных скандалов в Минобороны Украины.

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