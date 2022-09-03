Об этом сообщает Reuters.

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, оказавшемуся в распоряжении агентства, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что это "вызывает тревогу", поскольку в течение последних нескольких месяцев Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" ряду российских граждан, делегатов другие мероприятия ООН.

Представитель Госдепа заявил агентству, что США серьезно относятся к своим обязательствам как стране пребывания ООН, добавив, что визовые записи конфиденциальны, поэтому США не могут комментировать частные случаи.

"Каждый год мы обрабатываем сотни виз для делегатов Российской Федерации на мероприятиях ООН", - сказал представитель Госдепа.

Он также отметил, что заявки должны подаваться как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку. По его словам, это особенно важно из-за необоснованных действий РФ против посольства США в России, в том числе из-за принудительного увольнения дипломатов в Москве.

Представитель отметил, что РФ "серьезно ограничила штат и, следовательно, возможности по обработке виз".

Отметим, что встреча высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится 20 сентября.

Напомним, Россия попросила США выдать визу для Лаврова, чтобы тот принял участие в сессии Генассамблеи ООН еще в середине августа.

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