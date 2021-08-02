США не введут локдаун несмотря на рост количества инфицированных штаммом "Дельта", - главный инфекционист

Об этом заявил главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи, передает РБК-Украина со ссылкой на АВС .

"Я не думаю, что мы увидим локдаун. Считаю, что у нас есть достаточное количество (вакцинированных, - ред) людей в стране, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой", - сказал Фаучи.

Он добавил, что около 100 млн человек американцев не сделали прививку, и добавил, что в будущем их, вероятно, ждет "некоторые боль и страдания".

"Мы повторяем, что решение этой проблемы - вакцинация", - подчеркнул Фаучи.

Количество случаев COVID-19 в США в последние недели резко возросла из-за штамм "Дельта".

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США вакцинировано более 164,4 млн человек, или 49,5% всего населения.