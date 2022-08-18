США не возражают против ударов Украины американским оружием по объектам РФ в оккупированном Крыму, - Politico

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя администрации, сообщившего информацию анонимно.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной", – сказал он.

Издание сообщает, что Украина не должна использовать оружие американского производства для нападения внутри России. На уточняющий вопрос считает ли администрация полуостров украинской территорией, чиновник ответил: "Крым – это Украина".

"Русским войскам нечего там находиться, и нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них вокруг Киева, в Херсоне или на востоке Украины", - сказал Курт Волкер, бывший посол США в НАТО и спецпредставитель по Украине во время администрации Трампа.

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы, в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.

17 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является законной военной целью и должен быть уничтожен.

После взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуировали авиатехнику в глубь полуострова и в Россию.

Жители Керчи сообщили, что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

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