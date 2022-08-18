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США не возражают против ударов Украины американским оружием по объектам РФ в оккупированном Крыму, - Politico

18 августа, 2022 четверг
22:39
война с Россией Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена не выступает против ударов украинской армии по целям РФ во временно оккупированном Крыму западным оружием

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя администрации, сообщившего информацию анонимно.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной", – сказал он.

Издание сообщает, что Украина не должна использовать оружие американского производства для нападения внутри России. На уточняющий вопрос считает ли администрация полуостров украинской территорией, чиновник ответил: "Крым – это Украина".

"Русским войскам нечего там находиться, и нападение на российские силы в Крыму ничем не отличается от нападения на них вокруг Киева, в Херсоне или на востоке Украины", - сказал Курт Волкер, бывший посол США в НАТО и спецпредставитель по Украине во время администрации Трампа.

  • В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы, в минобороны России заявили о детонации на складе с боеприпасами.
  • 17 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является законной военной целью и должен быть уничтожен.
  • После взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуировали авиатехнику в глубь полуострова и в Россию.
  • Жители Керчи сообщили, что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

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