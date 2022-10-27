США не видят в российских ядерных учениях признаков подготовки к применению атомного оружия, - Остин
Нет признаков того, что Путин принял решение о применении тактического ядерного оружия в войне с Украиной
Об этом заявил глава министерства обороны США Ллойд Остин, сообщает BBC.
"Мы не видели ничего, что дало бы нам повод думать на данный момент, что это какая-то операция прикрытия", - сказал он.
Остин добавил, что не считает, что президент Путин принял решение о применении тактического ядерного оружия и отказался говорить о том, каким конкретно мог бы быть ответ Запада на это.
"Мы с самого начала очень ясно дали понять, что будет очень значительный ответ со стороны международного сообщества", - сказал министр.
- Накануне Москва провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами, за которым наблюдал Владимир Путин. В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила о ней Вашингтон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное