Об этом заявил глава министерства обороны США Ллойд Остин, сообщает BBC.

"Мы не видели ничего, что дало бы нам повод думать на данный момент, что это какая-то операция прикрытия", - сказал он.

Остин добавил, что не считает, что президент Путин принял решение о применении тактического ядерного оружия и отказался говорить о том, каким конкретно мог бы быть ответ Запада на это.

"Мы с самого начала очень ясно дали понять, что будет очень значительный ответ со стороны международного сообщества", - сказал министр.

Накануне Москва провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами, за которым наблюдал Владимир Путин. В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила о ней Вашингтон.

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