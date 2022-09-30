США не видят шагов России по подготовке к ядерному удару, - Блинкен
Соединенные Штаты пока не видели шагов России, которые бы сигнализировали, что она применит ядерное оружие в войне против Украины
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Госдепартаменте США.
"Мы очень внимательно следим за тем, делает ли Россия действительно что-то, что указывает на то, что они рассматривают возможность использования ядерного оружия. На сегодняшний день мы не видели, чтобы они предпринимали такие действия", - сказал Блинкен.
Но он подчеркнул, что США "очень серьезно относятся к бряцанию ядерным оружием президента России Владимира Путина".
"Но мы также знаем, что Россия занимается ужасной, ужасающей жестокостью по отношению к Украине, и поэтому к угрозам, которые они делают, мы относимся очень серьезно", - продолжил он.
Блинкен подчеркнул, что США разрабатывают все возможные сценарии дальнейшего развития событий, включая возможный ядерный удар РФ.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия использует все имеющиеся у него средства, включая ядерное оружие, чтобы защитить свою территориальную целостность. При этом Путин обвинил Запад в ядерном шантаже и угрозах применить против России ядерное оружие.
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