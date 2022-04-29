Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного чиновника министерства обороны США.



"Мы каждый день лучше отслеживаем их (российский. - Ред.) ядерный потенциал, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия. Нет также угрозы территории НАТО", - заявил источник из МО США на правах анонимности.



Reuters напоминает, что в понедельник, 25 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не должен недооценивать повышенные риски ядерного конфликта вокруг Украины. Ранее в этом месяце Россия заявила, что планирует к осени разместить свои недавно опробованные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерный удар по Соединенным Штатам.



Издание пишет также о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не считает, что дальнейшие военные неудачи России в Украине подтолкнут Путина к применению там тактического ядерного оружия. Джонсон заявил, что у российского президента есть простор для маневра и прекращения конфликта.

В свою очередь, напоминает Reuters, директор ЦРУ Уильям Бернс предостерег, что нельзя легкомысленно воспринимать угрозу со стороны России потенциально использовать тактическое или ядерное оружие малой мощности в Украине. Но ЦРУ не увидело достаточно доказательств, подтверждающих эту обеспокоенность.



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