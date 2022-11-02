США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия
Белый дом заявил, что Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
Сообщается, что угрозы РФ применить ядерное оружие вызывают беспокойство в США, поэтому к ним относятся серьезно в штатах.
"С самого начала мы ясно дали понять, что комментарии России о потенциальном использовании ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы воспринимаем их серьезно. Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использование", - подчеркнул Кирби.
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