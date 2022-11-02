США не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Сообщается, что угрозы РФ применить ядерное оружие вызывают беспокойство в США, поэтому к ним относятся серьезно в штатах.

"С самого начала мы ясно дали понять, что комментарии России о потенциальном использовании ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы воспринимаем их серьезно. Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использование", - подчеркнул Кирби.

18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил.

24 октября начальник Главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов заявил, что угроза применения Россией ядерного оружия реальна, но не больше, чем была восемь месяцев или два года назад.

29 октября Spiegel сообщил, что в РФ обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал информацию New York Times об обсуждении ядерного удара по Украине "накачкой темы".

Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Украину в готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

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