Об этом и не только мировые СМИ писали 11 апреля:

The New York Times

Госдепартамент США объявил американского репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. США приравнивают его к политическому заложнику и убеждены, что все обвинения против него сфабрикованы. "У меня нет никаких сомнений в том, что он незаконно удерживается Россией", – заявил Блинкен. Как подчеркнул представитель Государственного департамента США Ведант Патель, в минувшие выходные Россия впервые официально сообщила правительству США о задержании Гершковича, но до сих пор не предоставила консульским работникам в Москве доступ к нему.

Между тем, Россия пытается усилить борьбу с уклонением от призыва в армию. Меры, предусматривающие серьезные последствия, включая запрет на выезд из страны, для всех, кто будет призван для участия в войне в Украине. Изменения также включают введение электронной повестки, что делает почти невозможным для потенциальных призывников избежать официальных уведомлений о призыве на военную службу.

Еще одним материалом издание рассказывает, как украинская электросеть пережила столько российских бомбардировок. В Киеве снова курсируют электрические трамваи, а тротуары усеяны электросамокатами. С комендантским часом, продленным до полуночи, на улицах светло и шумно. Переносные генераторы, которые почти невозможно найти, поскольку они исчезли с полок магазинов в декабре, продаются за полцены, пишет NYT. В медиа подчеркивают, кампания Кремля, направленная на то, чтобы сломать украинскую волю к борьбе, превратив зиму в оружие и выключив электричество, в конце концов провалилась.

The Washington Post

WP также не обходит тему Эвана Гершковича, отмечая, что США считают журналиста WSJ "неправомерно задержанным" и объясняя, что это означает. Своим решением Госдеп разблокировал федеральные ресурсы для увеличения усилий США, направленных на его освобождение. Оно позволяет Государственному департаменту возглавить меры, направленные на оказание давления с целью его освобождения, в том числе путем мониторинга разведывательных данных, сотрудничества с другими странами или борьбы за регулярный консульский доступ. Это также позволяет правительству оказывать больше поддержки и информации семье журналиста.

Издание обращает внимание и на изменения в законах по мобилизации в России, напоминая, что прошлогодняя хаотическая мобилизация, во время которой военные были обязаны физически раздавать бумажные повестки, привела к тому, что молодых людей хватали на улицах и на станциях метро или валили на землю в торговых центрах. В некоторых случаях прохожие снимали на видео, как мужчины бегут от военнослужащих. Согласно новым правилам, пишет WP, электронные повестки будут присылаться призывникам в возрасте от 18 до 27 лет, а также потенциальным членам российского военного резерва и другим лицам, подлежащим обязательной военной службе в России.

Медиа продолжает тему утечки документов, часть из которых касаются войны в Украине. В частности, один из документов, датированный началом февраля, свидетельствует о том, что Вашингтон сомневался в том, что ожидаемое весеннее контрнаступление Украины принесет большие успехи: оценка американской разведки прогнозирует, что Украина в своем контрнаступлении будет иметь лишь "скромные территориальные достижения". В другом документе речь идет о слабых местах в украинской противовоздушной обороне. Россия начала анализировать документы, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

The Guardian

Венгрия подписала новые энергетические соглашения с Россией, которые обеспечат стране непрерывный доступ к российским энергоносителям, что свидетельствует о продолжении дипломатических и торговых связей с Москвой на фоне войны в Украине. Выступая на брифинге в Москве, Сийярто заявил, что российский государственный энергетический гигант "Газпром" сохранит опцион на поставку дополнительного газа в Венгрию в этом году в дополнение к поставкам, согласованным в рамках долгосрочного соглашения. Между тем, назначенный Россией "лидер" Крыма заявил, что московские войска готовы к возможному нападению со стороны Украины, через несколько дней после того, как Владимир Зеленский подтвердил намерение Киева вернуть себе черноморский полуостров. Представитель Вооруженных сил Украины опроверг заявление Евгения Пригожина, руководителя российской частной группы наемников "Вагнера", о том, что российские войска сейчас контролируют более 80% города Бахмут.

BBC

Издание посвящает материал проблеме Украины с наземными минами, которыми усеяна значительная часть территории и от которых погибают сотни людей. 174 тысячи квадратных километров украинской земли – это территория больше Англии, Уэльса и Северной Ирландии вместе взятых. "В небольшом городке Балаклея, на клочке земли рядом с жилым домом, команда Александра Ременца уже нашла шесть противопехотных мин. Ранее они обнаружили около 200 мин неподалеку, – рассказывают в BBC. – На следующий день после нашего разговора еще один член его команды взорвался на мини "По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с сентября только в Харьковской области было ранено 121 гражданское лицо. 29 погибли".

CNN

Министерство обороны Великобритании заявляет о "значительном уровне неточности" утечки секретных документов. Вместе с тем Михаил Подоляк, заявляет, что считает документы, которые были распространены, неаутентичными, не имеющими "ничего общего с реальными планами Украины" и базирующимися на "большом количестве вымышленной информации", распространенной Россией.

Между тем некоторые источники убеждены , что расследование утечки документов в США может занять месяцы. Пентагон изучает, как эта утечка влияет на национальную безопасность США, а Министерство юстиции начинает уголовное расследование, чтобы выяснить, кто может стоять за этой утечкой.

Также Украина отрицает заявление основателя Wagner о том, что Россия контролирует 80% Бахмута, отрицая слова Пригожина о том, что большая часть города находится под их контролем, включая весь административный центр, заводы, фабрики, городскую администрацию.

Gazeta Wyborcza

Польский завод в Гливице будет ремонтировать украинские танки Т-64. Здесь они будут ремонтироваться, обслуживаться и восстанавливаться до полного рабочего состояния на заводе. "Гливицкий механический завод готов создать хаб для капитального ремонта бронетехники, используемый украинской армией. Более 70-летний опыт завода как в производстве, так и в проведении капитального ремонта, ремонта, дооснащения и модернизации бронетехники станет ключевой помощью в поддержке обороноспособности украинской армии. Благодаря регулярным мерам по капитальному ремонту и техническому обслуживанию, находящиеся в эксплуатации машины восстановят свою полную боевую готовность", – говорит президент компании Бумар-Лабенды Эдита Шиманская.