США не верят, что на борту крейсера "Москва" было ядерное оружие
Соединенные Штаты Америки не верят в то, что на уничтоженном украинцами крейсере "Москва" было ядерное оружие
Соединенные Штаты не верят, что российский крейсер "Москва" имел на борту ядерное оружие во время затопления. Согласно последним оценкам американской разведки, его там не было.
Об этом сообщили CNN двое высокопоставленных американских чиновников, знакомых с деталями дела.
США наблюдали за российскими военными на предмет любого необычного перемещения ядерного оружия до сих пор не обнаружили таких перемещений, - говорится в сообщении.
Учитывая, что "Москва" был крейсером противовоздушной обороны, добавил один высокопоставленный чиновник США, такое размещение на борту ядерного оружия было бы особенно необычным.
- Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".
- В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
- Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.
- В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
- Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул.
- Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.
- А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.
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