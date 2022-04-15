Соединенные Штаты не верят, что российский крейсер "Москва" имел на борту ядерное оружие во время затопления. Согласно последним оценкам американской разведки, его там не было.



Об этом сообщили CNN двое высокопоставленных американских чиновников, знакомых с деталями дела.

США наблюдали за российскими военными на предмет любого необычного перемещения ядерного оружия до сих пор не обнаружили таких перемещений, - говорится в сообщении.

Учитывая, что "Москва" был крейсером противовоздушной обороны, добавил один высокопоставленный чиновник США, такое размещение на борту ядерного оружия было бы особенно необычным.