США не признали "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает ZN.ua .

"Российские парламентские выборы 17-19 сентября состоялись в условиях, которые "не способствуют свободному и справедливому процессу", - отметил Прайс.



Он призвал Россию уважать права человека и основные свободы и остановить кампанию давления на гражданское общество, оппозицию и СМИ.

"Применение российским правительством законов "об экстремистских организациях", "иностранных агентах", "нежелательных организациях" значительно ограничили политический плюрализм и не дали возможность народу России воспользоваться своими правами", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что ограничения со стороны правительства России не позволили Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Парламентской ассамблеи наблюдать за выборами.

"Эти действия противоречат обязательствам России. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в заявлении.