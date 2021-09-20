США не признали "выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму
Соединенные Штаты Америки не признают проведение выборов в Госдуму РФ "на суверенной территории Украины"
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает ZN.ua .
"Российские парламентские выборы 17-19 сентября состоялись в условиях, которые "не способствуют свободному и справедливому процессу", - отметил Прайс.
Он призвал Россию уважать права человека и основные свободы и остановить кампанию давления на гражданское общество, оппозицию и СМИ.
"Применение российским правительством законов "об экстремистских организациях", "иностранных агентах", "нежелательных организациях" значительно ограничили политический плюрализм и не дали возможность народу России воспользоваться своими правами", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что ограничения со стороны правительства России не позволили Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Парламентской ассамблеи наблюдать за выборами.
"Эти действия противоречат обязательствам России. Кроме того, мы не признаем проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", - говорится в заявлении.
- Напомним, 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовской области и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, на российских выборах проголосовали 250 тыс. жителей ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что никогда не признают российские "выборы" на территории оккупированного Крыма.
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