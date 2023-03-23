США не пригласили Турцию и Венгрию на представительный саммит за демократию, - Foreign Policy
Администрация Байдена не пригласила Турцию и Венгрию не представительский Саммит за демократию, на котором ожидают около 120 государств и который запланирован на 28-30 марта
Об этом пишет Foreign Policy.
Турция и Венгрия были исключены из списка приглашенных на саммит, который команда Байдена называет одной из своих ключевых внешнеполитических инициатив, призванных поддержать демократию во всем мире и остановить рост автократии.
Отказ от двух союзников по НАТО, подтвержденный тремя официальными лицами США, отражает растущую обеспокоенность степенью демократического отката в Турции и Венгрии, хотя Вашингтон полагается на обоих, чтобы поддержать стратегию Запада против России в ходе войны в Украине.
"Что касается как Турции, так и Венгрии, мы настроены на дальнейшее укрепление наших отношений с обеими странами. Они оба являются важными союзниками по НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес", - отметил чиновник.
Будущий Саммит за демократию, запланированный на 28-30 марта, будет содержать ряд очных и виртуальных мероприятий в Вашингтоне и четырех странах-партнерах — Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии — с участием президента США Джо Байдена и других лиц. В нем принимают участие 20 высших должностных лиц его администрации.
Это уже второй саммит за демократию, организованный администрацией. Первый был в конце 2021 года. Турция и Венгрия также не были приглашены на него.
- В середине марта фракция правящей партии Венгрии "Фидес" приняла решение рассмотреть отдельно вопросы ратификации протоколов о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Партия власти в Венгрии фактически признала, что блокирование ратификации расширения НАТО связано с конфликтом Бухареста с Брюсселем из-за замороженных средств.
- Произошло это на фоне объявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего , что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдельно от Швеции.
- НАТО накануне публично проигнорировало мнение Венгрии, намеревавшейся блокировать встречу Украина-НАТО. Все страны приняли решение, процедурно обойдя позицию Венгрии. Глава НАТО пообещал, что это не последнее решение, в котором будут обходить деструктивное видение Будапешта.
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