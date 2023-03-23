Об этом пишет Foreign Policy.

Турция и Венгрия были исключены из списка приглашенных на саммит, который команда Байдена называет одной из своих ключевых внешнеполитических инициатив, призванных поддержать демократию во всем мире и остановить рост автократии.

Отказ от двух союзников по НАТО, подтвержденный тремя официальными лицами США, отражает растущую обеспокоенность степенью демократического отката в Турции и Венгрии, хотя Вашингтон полагается на обоих, чтобы поддержать стратегию Запада против России в ходе войны в Украине.

"Что касается как Турции, так и Венгрии, мы настроены на дальнейшее укрепление наших отношений с обеими странами. Они оба являются важными союзниками по НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес", - отметил чиновник.

Будущий Саммит за демократию, запланированный на 28-30 марта, будет содержать ряд очных и виртуальных мероприятий в Вашингтоне и четырех странах-партнерах — Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии — с участием президента США Джо Байдена и других лиц. В нем принимают участие 20 высших должностных лиц его администрации.

Это уже второй саммит за демократию, организованный администрацией. Первый был в конце 2021 года. Турция и Венгрия также не были приглашены на него.