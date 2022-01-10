США не позволят закрыть двери в НАТО для новых стран и не будут говорить о перспективах Украины без Киева, - Госдеп

Об этом пишет The New York Times.



Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман заявила, что США никому не позволят закрыть двери НАТО для любых стран.



Кроме того, она отметила, что США не обсудят возможность членства Украины в НАТО без участия украинской стороны.



Также в Госдепе добавили, что США предложили России в скором времени провести двусторонние консультации.

Напомним, Россия назвала "сложными и конкретными" переговоры с США по безопасности Украины и НАТО.

Венди Шерман заявила, что отвод войск РФ от границы с Украиной станет сигналом к деэскалации.

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