США не позволят россиянам уничтожить украинскую культуру, - посол

Об этом посол США Бриджит Бринк написала в твиттере после встречи с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко.

"Невероятные украинские вкусы в 100 лет тому вперед – в то время как Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, ее защитники, такие как Евгений Клопотенко важны как никогда. США не останутся в стороне и не позволят этому произойти, а украинская культура живет и процветает", - отметила Бринк.

В селе Иванкове Киевской области, в воскресенье, 27 февраля, продолжались ожесточенные бои, в результате которых был уничтожен местный музей с произведениями Марии Приймаченко.

24 марта в Киевской области оккупанты уничтожили старинную деревянную церковь.

7 мая россияне уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды в селе Сковородиновка возле Харькова.

13 мая в результате ракетных ударов оккупантов в Одессе пострадал памятник архитектуры XIX века. В Воронцовском дворце взрывной волной были повреждены окна и элементы лепнины.

С начала полномасштабной войны русские оккупанты разрушили или повредили 388 культурных памятников. Такие данные на 10 июня опубликовало Министерство культуры.

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