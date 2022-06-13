США не позволят россиянам уничтожить украинскую культуру, - посол
Соединенные Штаты Америки не останутся в стороне и не позволят России уничтожить украинскую культуру
Об этом посол США Бриджит Бринк написала в твиттере после встречи с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко.
"Невероятные украинские вкусы в 100 лет тому вперед – в то время как Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, ее защитники, такие как Евгений Клопотенко важны как никогда. США не останутся в стороне и не позволят этому произойти, а украинская культура живет и процветает", - отметила Бринк.
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