США не поощряют удары по России, но дело Украины как воевать, - госдеп
В Госдепартаменте говорят, что не поощряют Украину к нападению на российскую территорию, но напоминают, что агрессор – Россия и Украина выбирает, как воевать
Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллеру на ежедневном брифинге, пишет BBC.
Ему задали два вопроса о событиях в Белгородской области. На вопрос о том, что именно там происходит, Миллер предложил обратиться в Пентагон.
Кроме этого, его спросили, как США относятся к тому, что перешедшие границу бойцы предположительно оснащены американским оружием. На это представитель Госдепартамента ответил следующим образом:
"Мы ясно дали понять украинцам, что мы не поддерживаем и не поощряем атаки за границами Украины. Вместе с тем, я считаю, что важно сделать шаг назад и напомнить всем, всему миру, что, конечно, именно Россия начала эту войну, Россия продолжает нападения на гражданское население Украины, на школы, больницы и гражданскую инфраструктуру. Потому как Украина будет вести свои военные действия – это дело самой Украины. Агрессор в этой войне – Россия".
- Напомним, 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 23 мая в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщают об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
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