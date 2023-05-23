США не поощряют удары по России, но дело Украины как воевать, - госдеп

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллеру на ежедневном брифинге, пишет BBC.

Ему задали два вопроса о событиях в Белгородской области. На вопрос о том, что именно там происходит, Миллер предложил обратиться в Пентагон.

Кроме этого, его спросили, как США относятся к тому, что перешедшие границу бойцы предположительно оснащены американским оружием. На это представитель Госдепартамента ответил следующим образом:

"Мы ясно дали понять украинцам, что мы не поддерживаем и не поощряем атаки за границами Украины. Вместе с тем, я считаю, что важно сделать шаг назад и напомнить всем, всему миру, что, конечно, именно Россия начала эту войну, Россия продолжает нападения на гражданское население Украины, на школы, больницы и гражданскую инфраструктуру. Потому как Украина будет вести свои военные действия – это дело самой Украины. Агрессор в этой войне – Россия".