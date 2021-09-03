США не поддержали Зеленского, раскритиковав разрушения антикоррупционной системы, - Княжицкий
Встреча президентов США и Украины - Джо Байдена и Владимира Зеленского - стала элементом американской политики
Об этом написал народный депутат Николай Княжицкий в Facebook.
"После выхода из Афганистана США нужно было продемонстрировать, что они остаются влиятельными в отстаивании собственных интересов, интересов союзников и демократии. После мягко говоря противоречивого согласия на достройку Nord Stream-2 (на самом деле для нас - это повторение довоенного Мюнхена), Байден и назначил успокаивающую встречу с Зеленским ", - отметил он.
Княжицкий назвал положительным сигналом того, что США продемонстрировали, что и в дальнейшем готовы поддерживать Украину, и добавил, что этот сигнал обнадеживающий и прогнозируемый.
"США не поддержали Зеленского, подвергнув критике коррупционные процессы и попытки уничтожить антикоррупционную систему. И речь не просто о борьбе с коррупцией, а о сохранении демократических процессов, которые уничтожает власть Слуг Народа. В общем, это тоже положительный тренд", - заявил нардеп.
Он написал, что Америка поддержит собственные фирмы для входа на рынок Украины и Украину дешевыми деньгами для обеспечения этого входа, в частности в энергетике.
"Это станет дополнительной нагрузкой на украинских налогоплательщиков, зато увеличит нашу энергетическую независимость. За все нужно платить, и в данном случае лучше американцам, чем агрессору", - считает Княжицкий.
Нардеп добавил, что надежды на поддержку США в противостоянии с Россией важны.
"Эта поддержка может стать решающей. Надежды на воздействия во внутренней политике бесполезны. Процессы в Афганистане еще раз показали, что никакие внешние воздействия и поддержка извне тех или иных политических групп не гарантируют этим группам политического успеха. Опираться нужно только на собственный народ", - подытожил он.
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