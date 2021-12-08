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США не планируют размещать войска в Украине, чтобы остановить российское вторжение, - Байден

8 декабря, 2021 среда
22:22
война с Россией Байден

В среду, 8 декабря, президент США Джо Байден заявил, что американские войска не планируют размещать в Украине для защиты от российской агрессии

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Идеи, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке использовать силу, чтобы противостоять вторжению России в Украину, сейчас нет в планах", - сказал Байден.

Президент США добавил, что его страна имеет моральную и юридическую обязанность перед союзниками в НАТО. Пятая статья устава альянса предполагает, что страны-участницы могут защищать друг друга в случае агрессии. Однако эта обязанность не распространяется на Украину.

В то же время, Байден подчеркнул, что развитие событий будет зависеть от того, как решат действовать в этой ситуации союзники по НАТО.

Президент США добавил, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря он четко донес месседж, что в случае нападения на Украину Россия получит беспрецедентные экономические санкции.

"Кроме того, я дал понять, что мы обеспечим обороноспособность украинцам", - подчеркнул Байден.

  • Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
  • После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он намерен поговорить с лидерами европейских стран.
  • Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае дальнейшей агрессии против Украины новые санкции против РФ будут чрезвычайно серьезными и изолируют россиян от мира.
  • Зеленский прокомментировал разговор президентов США и России, отметив, что "есть личная роль Байдена в урегулировании войны на востоке".
  • 8 декабря США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины.
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