США не планируют размещать войска в Украине, чтобы остановить российское вторжение, - Байден

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Идеи, что Соединенные Штаты собираются в одностороннем порядке использовать силу, чтобы противостоять вторжению России в Украину, сейчас нет в планах", - сказал Байден.

Президент США добавил, что его страна имеет моральную и юридическую обязанность перед союзниками в НАТО. Пятая статья устава альянса предполагает, что страны-участницы могут защищать друг друга в случае агрессии. Однако эта обязанность не распространяется на Украину.



В то же время, Байден подчеркнул, что развитие событий будет зависеть от того, как решат действовать в этой ситуации союзники по НАТО.

Президент США добавил, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 7 декабря он четко донес месседж, что в случае нападения на Украину Россия получит беспрецедентные экономические санкции.

"Кроме того, я дал понять, что мы обеспечим обороноспособность украинцам", - подчеркнул Байден.



