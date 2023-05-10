Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что решение Лондона о поставках ракет позволило американским чиновникам "вздохнуть с облегчением", поскольку у Украины теперь появится оружие дальнего радиуса действия и в адрес США будет меньше критики в этой связи.

Один из собеседников отметил, что, несмотря на отказ передавать ATACMS, Вашингтон продолжит поставлять Украине средства противовоздушной обороны, такие как Patriot, а также боеприпасы и бронетехнику.

"С военной точки зрения у нас относительно мало ATACMS, и мы также должны следить за тем, чтобы мы имели собственные запасы боеприпасов", - говорил в марте глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

В то же время Великобритания согласилась предоставить дальнобойные ракеты Киеву с одним условием - они не должны быть использованы за пределами территории Украины, отметил один из собеседников Politico. Опасения по поводу того, что ВСУ начнут наносить удары вглубь России, остаются одной из причин, почему Вашингтон отказывается от поставок ATACMS.