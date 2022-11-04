США не обнаружили в Украине хищение оружия, предоставленного Западом, - Пентагон

Об этом в четверг заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, информирует AFP.

"Небольшая команда, состоящая из персонала офиса атташе по вопросам обороны посольства США в Киеве, провела несколько проверок поставок американской помощи в области безопасности на протяжении последних нескольких месяцев в разных местах в Украине", – отметил он.

Представитель Пентагона уточнил, что проверки проводились не вблизи линии фронта и не были реакцией – "у нас нет доказательств широкомасштабного перенаправления американской помощи в Украине".

Кроме того, по словам Райдера, Украина отслеживает "помощь в сфере безопасности от приграничных логистических центров до линии фронта", а также "предоставляет отчеты о расходах и повреждениях, чтобы зафиксировать потери".

В начале недели в Пентагоне сообщили , что несколько американских военных начали проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.

О нахождении американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.

Конгрессмены давно выдвигали претензии к Белому дому из-за недостаточной прозрачности в отчете о миллиардных расходах на военную помощь Украине. Администрация Джо Байдена неохотно рассказывала об этом из-за опасений, что это может натолкнуть контрабандистов на потенциальные методы уклонения от уплаты налогов.

Соединенные Штаты выделили почти $18 млрд на военную помощь Украине с момента вторжения российских войск в страну в феврале и Вашингтон хочет убедиться, что они не будут использованы не по назначению.

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