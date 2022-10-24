США не могут оказывать другим странам неограниченную помощь, – американский конгрессвумен Мейс
В случае победы республиканцев на парламентских выборах они сократят государственные расходы. В том числе – в помощь другим странам
Об этом в интервью СNN заявила конгрессвумен от Республиканской партии США Нэнси Мейс.
"Если мы и дальше будем оказывать неограниченную помощь другим странам, то мы увеличим дефицитные расходы еще больше. И этим лишь ухудшим ситуацию", - заявила парламентарий.
Несколько дней назад Кевин Маккарти, который может занять должность спикера Палаты представителей в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, заявил, что с помощью Украины требуется более тщательный надзор. Комментируя эти слова однопартийца, Мейс подчеркнула, что если большинство получит Республиканская партия, меньше поддержки Украины не станет.
"Путин хочет каким-либо образом повысить ставки, чтобы повлечь за собой разрушение не только для Украины, но и других стран. Он образует союзы с Китаем и Ираном, которые не несут ничего хорошего и для Соединенных Штатов. Поэтому мы должны показывать силу на мировой арене". А внутренние споры в США наоборот – показывают нас слабыми на мировой арене. Вместе с тем ситуация в Украине влияет на экономику не только Соединенных Штатов, но и всех стран всего мира. Поэтому мы должны искать определенный баланс в расходах", – отметила Нэнси Мейс.
- Напомним, 22 октября президент США Джо Байден объяснил , почему помощь Украине важна для НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 38.32Продажа 39.39
- Актуальное
- Важное