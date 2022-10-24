Об этом в интервью СNN заявила конгрессвумен от Республиканской партии США Нэнси Мейс.

"Если мы и дальше будем оказывать неограниченную помощь другим странам, то мы увеличим дефицитные расходы еще больше. И этим лишь ухудшим ситуацию", - заявила парламентарий.

Несколько дней назад Кевин Маккарти, который может занять должность спикера Палаты представителей в случае победы республиканцев на промежуточных выборах, заявил, что с помощью Украины требуется более тщательный надзор. Комментируя эти слова однопартийца, Мейс подчеркнула, что если большинство получит Республиканская партия, меньше поддержки Украины не станет.

"Путин хочет каким-либо образом повысить ставки, чтобы повлечь за собой разрушение не только для Украины, но и других стран. Он образует союзы с Китаем и Ираном, которые не несут ничего хорошего и для Соединенных Штатов. Поэтому мы должны показывать силу на мировой арене". А внутренние споры в США наоборот – показывают нас слабыми на мировой арене. Вместе с тем ситуация в Украине влияет на экономику не только Соединенных Штатов, но и всех стран всего мира. Поэтому мы должны искать определенный баланс в расходах", – отметила Нэнси Мейс.

Напомним, 22 октября президент США Джо Байден объяснил , почему помощь Украине важна для НАТО.

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