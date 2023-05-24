Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Давайте будем честны и признаем, что не существует четких механизмов передачи замороженных активов России. Даже в совместном заявлении G7 говорится, что они заставят РФ возместить ущерб Украине, а не передадут нам все замороженные российские активы", - пояснил Осипенко.

Эксперт подчеркнул, что существует ряд причин, почему США не могут передать Украине российские замороженные активы.

"США не могут единолично передать Украине российские замороженные активы. Не могут они этого сделать по многим причинам. Во-первых, если они создадут такой прецедент, то подвергают сомнению основные постулаты защиты частной собственности. А они являются основной движущей силой, которая защищает это право. Во-вторых, в США сохраняются активы многих государств и в случае передачи активов РФ, Вашингтон может потерять право сохранять финансы других стран", - добавил он.