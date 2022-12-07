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США не мешают Украине развивать мощности для ударов большой дальности, - Пентагон

7 декабря, 2022 среда
06:19
Мир Ллойд Остин

Ллойд Остин, министр обороны США, сказал, что американцы не работают над тем, чтобы помешать Украине разработать свои собственные средства нанесения ударов большой дальности, которые потенциально могут быть нацелены на российскую территорию

Об этом передает CNN.

Глава Пентагона так отреагировал на озвученные 6 декабря чиновником госдепа США предположение, что "за недавними ударами беспилотников по двум российским авиабазам стоит Украина". В комментарии также он прямо обвинил президента России Владимира Путина в совершении военных преступлений, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре в Украине.

"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный потенциал", - подчеркнул Остин.

До этого заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что "никто не взял на себя ответственность" за удары беспилотников по российским базам.

"Но целями были очень точные бомбардировщики, которые россияне использовали для атак на критически важную инфраструктуру", – сказала она.

По ее словам, "украинцы невероятно изобретательны; они делают свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые невероятно эффективны".

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Штаты "не поощряли" украинцев наносить удары по территории РФ. Выступая на пресс-конференция с министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами, Блинкен отметил, что ему известно об уведомлениях об ударах беспилотников по территории России, но никакой дополнительной информации у него нет.

  • 5 декабря получили удары военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.
  • После этого американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, используемой для авиаударов по территории Украины.
  • 6 декабря разведка Британии отметила, что атаки на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях стали одним из самых больших провалов в российской обороне с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  • А в The New York Times утверждали, что беспилотники были выпущены с территории Украины. Один из них якобы скоординировал украинский спецназ.

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война с Россией
США
Ллойд Остин
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