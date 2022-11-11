Об этом директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил в эфире Еспресо.

"С одной стороны, если Украина побеждает, то надо дать еще оружие, и они дают. С другой стороны, они не хотят, чтобы Украина победила и Россия потерпела тотальное и сокрушительное поражение, которое загнало бы Путина в угол. В котором бы он подумал об использовании оружия массового поражения", – отметил он.

По его мнению, Путин полностью потерял остатки рациональности как личность в международной политике.

"Всего можно ожидать, он не любит проигрывать. Не знает, не умеет проигрывать. Возможно, сделает большую эскалацию, и тогда НАТО и США будут вынуждены вмешиваться и уже наносить удары по армии РФ в Украине в случае использования ядерного оружия", - считает Дубовик. .

Он добавил, что Америка не хочет, чтоб Украина унизила РФ.

"Америка здесь балансирует между тем, что Украину нужно поддерживать и давать новое оружие. С другой стороны, они не хотят толкать Украину к тому, что станет слишком унизительным для РФ. Будет вызывать дестабилизацию или дезинтеграцию России или подтолкнет Путина и окружение к каким-то уже радикальным военным действиям, которых мы не видели в этой войне", - подытожил эксперт.