США не хотят быстрого поражения РФ, - политолог Магда

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Мы понимаем, что настоящим арсеналом демократии являются США, а их логика российско-украинского противостояния заключается в противостоянии между США и Китаем. И я, к сожалению, вижу, что Соединенные Штаты не хотят быстрого поражения Российской Федерации, потому что они боятся, что в таком случае ситуация выйдет из-под их контроля и Китай захватит Зауралье, установит влияние на государства, которые там образуются. А потом будет сам решать, как налаживать на тех территориях построссийскую жизнь. То есть Китаю нужна Россия как сырьевой придаток, поэтому Пекин не будет действовать в одной упряжке с Западом по вопросу принуждения РФ к миру", - объяснил политолог.



Евгений Магда добавил, что Россия слишком велика и имеет ядерное оружие для того, чтобы ее можно было как-то зажать, даже самыми большими в мировой истории санкциями против нее.

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