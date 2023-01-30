Об этом сообщает Welt со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Отмечается, что во время своей поездки на Ближний Восток Блинкен подчеркнул, что Штаты рассматривают все варианты, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Когда его спросили, военный ли это вариант, Блинкен не исключил этого и добавил, что "все варианты на столе".

Вместе с тем, Блинкен подчеркнул, что лучший путь лежит через дипломатию. По его мнению, у Ирана был шанс вернуться к международному ядерному соглашению, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".

4 ноября СМИ сообщили, что Иран, оказывая России оружие, ожидает помощи в создании ядерной бомбы. Иран обращался в Россию за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и производстве ядерного топлива, что может обеспечить питанием его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить так называемое "время прорыва" Ирана для создания ядерного оружия.

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