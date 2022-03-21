США не исключают, что одна из стран НАТО отправит миротворцев в Украину

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфлид в интервью CNN.

Вопросы введения миротворцев, вероятно, обсудят на экстренном саммите НАТО в четверг, 24 марта.

Польша заявляет, что официально подает в НАТО предложение о миротворческой миссии НАТО в Украине

"Президент четко сказал, что мы не будем размещать американские войска в Украине", - сказала она в ответ.

Линда Томас-Гринфлид не исключила, что решение о введении миротворцев будет принято другими странами НАТО.

"Я не могу предположить, какие решения будут приняты на этой конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши. Я могу сказать, что американские войска пока не будут на территории Украины. Президент четко сказал это. Другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска внутрь Украины. Это будет решение, которое они должны принять", - подчеркнула посол США в ООН.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО в среду, 16 марта, в Брюсселе представил проект создания миротворческой миссии в Украине.

Ранее Украина обратилась в Совбез ООН по внедрению миротворческого контингента для охраны объектов критической промышленной инфраструктуры.

24-25 марта президент США Джо Байден посетит Европу с официальным визитом. Кроме саммита НАТО также запланирован визит в Польшу, где Байден проведет встречу с президентом Анджеем Дудой .

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