Об этом Салливан заявил на форуме по безопасности Аспенского института .

По его словам, США не намерены предоставлять Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

"Есть определенные возможности, которые, по словам президента США, он не готов предоставлять. Среди них – ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км", – сказал Салливан.

По его словам, Байден пытается сделать не только все необходимое для поддержки Украины, но и пытается не допустить обстоятельств, "при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны".

Салливан добавил, что не считает, что США предоставляют Украине недостаточно вооружений, но понимает призывы Киева.

"Я вел бы так же — просил бы больше и как можно быстрее", — отметил Салливан.

22 июля стало известно, что новый пакет помощи Украине от США включает 4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost стоимостью $270 млн.

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