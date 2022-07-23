США не готовы предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км, - Салливан
Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 км.
Об этом Салливан заявил на форуме по безопасности Аспенского института .
По его словам, США не намерены предоставлять Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.
"Есть определенные возможности, которые, по словам президента США, он не готов предоставлять. Среди них – ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км", – сказал Салливан.
По его словам, Байден пытается сделать не только все необходимое для поддержки Украины, но и пытается не допустить обстоятельств, "при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны".
Салливан добавил, что не считает, что США предоставляют Украине недостаточно вооружений, но понимает призывы Киева.
"Я вел бы так же — просил бы больше и как можно быстрее", — отметил Салливан.
- 22 июля стало известно, что новый пакет помощи Украине от США включает 4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost стоимостью $270 млн.
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