США не готовы предоставить Украине танки Abrams, - Reuters

Об этом говорится в тексте Reuters.

Заместитель министра обороны США по политике сказал, что Пентагон все еще не готов удовлетворить требования Киева по поставкам танков M1 Abrams.

Колин Кал заявил: "Танки Abrams – это очень сложная техника. Она дорогая, и на них тяжело тренироваться. Также Abrams имеют реактивный двигатель".

Отмечается, что замечания Кала прозвучали в преддверии встречи высших чиновников обороны из десятков стран на авиабазе Рамштайн в Германии для координации военной помощи Киеву. На Германию усиливается давление, чтобы она отправила свои боевые танки Leopard в Украину или, по крайней мере, одобрила их передачу из третьих стран.

"Но Германия, похоже, хочет увязать любой такой вклад с решением США по Abrams. Источник в правительстве Германии сообщил Reuters, что Германия позволит отправить в Украину танки немецкого производства для защиты от России, если Соединенные Штаты согласятся отправить свои собственные танки", - подчеркнули в Reuters.

Напомним, Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО следуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

Германия может принять решение о передаче Украине "Леопардов" уже на этой неделе.

Финляндия заявляла, что может передать Украине танки, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. 17 января страна подтвердила готовность принять участие в коалиции государств, которые передадут Украине танки.

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выдвинул условие поставки немецких танков Leopard 2 Украине: и это передача Америкой Украине танков Abrams.

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