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США не фиксируют признаков подготовки Беларуси к войне против Украины

6 мая, 2022 пятница
06:40
война с Россией Пентагон

Пентагон считает, что Беларусь не собирается активно воевать против Украины, несмотря на внезапные военные учения

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны США Джон Кирби.

"Сейчас нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине", - отметил он.

Также Джон Кирби отказался комментировать ход военных учений в Белоруссии.

  • Беларусь привела отдельные подразделения вооруженных сил в высшие степени боеготовности.

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