США не фиксируют признаков подготовки Беларуси к войне против Украины

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны США Джон Кирби.



"Сейчас нет признаков, что Беларусь намерена стать активным участником войны в Украине", - отметил он.



Также Джон Кирби отказался комментировать ход военных учений в Белоруссии.

Беларусь привела отдельные подразделения вооруженных сил в высшие степени боеготовности.

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