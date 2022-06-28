Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспрессо"

"Главный вопрос сегодня состоит в том, какой будет Украина после войны, а не Российская Федерация. Конечно нам не все равно, какой будет Россия после войны. Нам нужно, чтобы она была слабой. Однако, если мы станем членом НАТО, то против Альянса россияне точно не начнут войну. Все видят и наблюдают за ситуацией с Литвой. Я очень сомневаюсь, что Россия решится начать войну против Литвы, являющейся членом НАТО", - пояснил Чернев.

Чернев также добавил, что в США есть опасения по поводу распада Российской Федерации

"Я думаю, что в США есть опасения по распаду Российской Федерации. Они не хотят допустить распада РФ. США планируют ослаблять РФ и оставить ее слабым. Поскольку иметь одного человека в кремле, который принимает решение по использованию ядерного оружия проще, чем многие" царьков "с ядерными ракетами", - добавил Чернев.