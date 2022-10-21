США не дали визы членам "Росатома", которые хотели принять участие в конференции МАГАТЭ
Российская государственная ядерная корпорация "Росатом" заявила, что США фактически заблокировали участие российских представителей в конференции по ядерной энергетике в Вашингтоне, не выдав им въездные визы
Об этом говорится в сообщении российской государственной ядерной корпорации "Росатом".
"Считаем это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ - центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. Согласно Соглашению между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой Агентства, такое государство обязано обеспечить представителям стран-членов МАГАТЭ возможность принять участие в проводимом на ее территории мероприятии" - говорится в сообщении.
"Росатом" и "Ростехнадзор" планировали принять участие в министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вашингтоне 26-28 октября, но до сих пор не получили виз.
Известно, что в Росатоме, созданном Путиным в 2007 году, заявили, что генеральный директор компании Алексей Лихачев вместо этого примет участие в конференции по видеосвязи.
При этом российская корпорация упрекнула, что без участия РФ конференция теряет смысл.
- 19 октября в Энергоатоме заявили, что оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.
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