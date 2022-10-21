Об этом говорится в сообщении российской государственной ядерной корпорации "Росатом".

"Считаем это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ - центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. Согласно Соглашению между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой Агентства, такое государство обязано обеспечить представителям стран-членов МАГАТЭ возможность принять участие в проводимом на ее территории мероприятии" - говорится в сообщении.

"Росатом" и "Ростехнадзор" планировали принять участие в министерской конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вашингтоне 26-28 октября, но до сих пор не получили виз.

Известно, что в Росатоме, созданном Путиным в 2007 году, заявили, что генеральный директор компании Алексей Лихачев вместо этого примет участие в конференции по видеосвязи.

При этом российская корпорация упрекнула, что без участия РФ конференция теряет смысл.

19 октября в Энергоатоме заявили, что оккупанты формируют списки работников станции, подписавших контракты с Росатомом, чтобы мобилизовать часть из них на службу в росармию или рашистскую территориальную оборону.

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