США не дали визу главе МВД РФ Колокольцеву для участия в мероприятии ООН
Вашингтон не выдал российской делегации во главе с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым визы для участия во встрече глав полицейских служб ООН
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на постпреда РФ при ООН Василия Небензю.
Колокольцев и другие силовики собирались посетить США для участия в саммите глав полицейских служб стран ООН. Однако всей делегации было отказано в американских визах.
Небензя назвал это "вопиющим нарушением обязательств по соглашению о штаб-квартирах ООН".
После начала полномасштабной войны с Украиной Владимир Колокольцев попал под санкции ЕС и Великобритании. А США внесли его в список санкций еще в апреле 2018 года, он попал туда вместе с другими российскими силовиками по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Однако в июне того же года глава МВД получил американскую визу для участия в аналогичном мероприятии под эгидой ООН.
- Напомним, Россия также попросила США выдать визу для Лаврова, чтобы тот принял участие в сессии Генассамблеи ООН
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