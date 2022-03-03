США не будут закрывать небо над Украиной из-за риска прямой войны с РФ, - Белый дом

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Liga.net .

Псаки повторила, что президент Байден не хочет закрывать небо над Украиной, потому что это предполагает, что армия США будет сбивать российские самолеты.

По ее словам, это может спровоцировать прямую войну с Россией.



"Этого шага мы хотим избежать", – сказала Псаки.

Напомним, Кулеба призвал партнеров помочь Украине защититься от ударов с воздуха: "Закройте небо сейчас!"

Конгрессмены США попросили Байдена закрыть небо над Украиной.