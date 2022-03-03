США не будут закрывать небо над Украиной из-за риска прямой войны с РФ, - Белый дом
США не будут закрывать небо над территорией Украины, потому что это может привести к войне с Россией
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Liga.net .
Псаки повторила, что президент Байден не хочет закрывать небо над Украиной, потому что это предполагает, что армия США будет сбивать российские самолеты.
По ее словам, это может спровоцировать прямую войну с Россией.
"Этого шага мы хотим избежать", – сказала Псаки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное