США не будут сокращать численность войск в Европе по требованию РФ, - Пентагон
Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что США не намерены сокращать численность войск в Европе по требованию России
Об этом Кирби написал в Twitter.
Таким образом он отреагировал на обнародованную NBC информацию, что Белый дом готов обсудить с Россией возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы.
"Телеканал NBC сообщает о мерах, которые США рассматривают в преддверии переговоров с Россией. Могу однозначно заявить: мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу. Мы также не рассматриваем изменения численности войск в странах Балтии и Польши", - написал Кирби. .
- Напомним, 8 января газета The Washington Post сообщила, что одним из ключевых пунктов на переговорах РФ с НАТО будет вопрос размещения ракет и масштабов военных учений в Европе.
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