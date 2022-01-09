США не будут сокращать численность войск в Европе по требованию РФ, - Пентагон

Об этом Кирби написал в Twitter.

Таким образом он отреагировал на обнародованную NBC информацию, что Белый дом готов обсудить с Россией возможность сокращения военного присутствия на востоке Европы.

"Телеканал NBC сообщает о мерах, которые США рассматривают в преддверии переговоров с Россией. Могу однозначно заявить: мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или изменение позиции по этому вопросу. Мы также не рассматриваем изменения численности войск в странах Балтии и Польши", - написал Кирби. .