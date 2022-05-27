США не будут привлекать своих военных для вывоза зерна из Украины, - Пентагон

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Представитель министерства обороны США также подчеркнул, что Россия превращает продовольствие и экономическую помощь другим странам в оружие. По словам Кирби, Москва хочет, чтобы санкции против нее отменили до того, как она разблокирует украинские морские порты и перестанет препятствовать экспорту зерна.

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Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги снова выдвинул условия по разблокированию поставок украинского зерна.

В офисе президента 26 мая озвучили единственный вариант разблокировки морских портов для экспорта зерна.

24 мая в правительстве Великобритании опровергли заявление о намерении предоставить военные корабли для сопровождения экспорта зерна из Украины.

23 мая в Венгрии заявили о готовности помочь в экспорте украинского зерна.

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