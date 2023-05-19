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США не будут препятствовать европейским партнерам в передаче F-16 Украине, - CNN

19 мая, 2023 пятница
06:49
Война с Россией

Администрация президента Джо Байдена проинформировала союзников в Европе, что США позволят им передавать Украине американские истребители F-16

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, в настоящее время Белому дому неизвестно об официальных запросах союзников по передаче Украине F-16, а официальные лица Госдепа США, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобной передачи, не получали указаний приступать к работе.

Причиной разрешения, как пишут журналисты, стало давление со стороны представителей Конгресса США и союзников, возрастающее из-за усиления воздушных атак РФ.

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Несмотря на то, что США не желают отправлять свои F-16 в Украину, чиновники сообщили CNN, что  администрация Байдена готова одобрить экспорт самолетов, если союзники решат это сделать.

Джо Байден
США
F-16
оружие для Украины
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