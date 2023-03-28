Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление чиновника Пентагона и спикера Совета национальной безопасности.

Согласно ключевому договору о контроле над ядерными вооружениями страны обменивались данными о своих ядерных силах.

Решение Москвы не предоставлять информацию было принято после того, как Владимир Путин приостановил участие России в Договоре СНВ.

Это был единственный двусторонний договор, оставшийся между двумя крупнейшими ядерными державами мира. США решительно осудили приостановку участия России, которую представитель СНБ назвал юридически недействительным.

"Вчера мы имели дальнейшее взаимодействие с Россией, настаивая на том, что до конца месяца должен состояться обмен данными за последние шесть месяцев. Согласно договору мы обмениваемся данными на высоком уровне", – заявил помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб на слушаниях в подкомитете палаты представителей.

Он отметил, что Россия ответила отказом, поэтому США в рамках дипломатической контрмеры не будут предоставлять эту информацию в ответ.

"Мы продолжим изучать, какие дипломатические контрмеры уместны. Мы пытаемся сбалансировать реакцию на безответственное поведение России, но продолжать демонстрировать, какими, по нашему мнению, должны быть действия ответственного ядерного государства", – сказал Пламб.

Спикер СНБ назвал решение не предоставлять данные в ответ на действия России законной контрмерой, направленной на то, чтобы поощрить Россию вернуться к соблюдению договора, и отметил, что отказ России обменяться этими данными будет нарушением договора, что прибавится к уже имеющимся нарушениям Договора СНВ.