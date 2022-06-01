Об этом он написал в The New York Times .

"На протяжении всего этого кризиса я придерживаюсь принципа: ничего об Украине без Украины. Я не буду оказывать давление на украинское правительство - ни в частном порядке, ни публично - чтобы заставить его пойти на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам", - подчеркнул Джо Байден.

Президент США отметил, что переговоры Украины и РФ не имеют прогресса потому, что Россия пытается оккупировать больше территорий, а не потому, что "Украина отвернулась от дипломатии".

Он добавил, что США продолжат укреплять Украину и поддерживать ее в попытках урегулировать войну переговорами.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон предлагал Украине пойти на значительные уступки, чтобы Россия прекратила войну.

22 мая министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичис назвал безнравственными все разговоры об уступках для президента РФ Владимира Путина.

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