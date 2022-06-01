США не будут давить на Украину для территориальных уступок России, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что не будет оказывать давление на правительство Украины для территориальных уступок России ради мира
Об этом он написал в The New York Times .
"На протяжении всего этого кризиса я придерживаюсь принципа: ничего об Украине без Украины. Я не буду оказывать давление на украинское правительство - ни в частном порядке, ни публично - чтобы заставить его пойти на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы устоявшимся принципам", - подчеркнул Джо Байден.
Президент США отметил, что переговоры Украины и РФ не имеют прогресса потому, что Россия пытается оккупировать больше территорий, а не потому, что "Украина отвернулась от дипломатии".
Он добавил, что США продолжат укреплять Украину и поддерживать ее в попытках урегулировать войну переговорами.
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