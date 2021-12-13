США назвали заявление Путина о "геноциде на Донбассе" попыткой переложить вину за страдания, которые причинила РФ

Об этом говорится на странице посольства в Twitter .

В четверг, 9 декабря, во время заседания Совета по вопросам развития гражданского общества и прав человека в России Владимир Путин заявил, что "происходящее на Донбассе напоминает геноцид".

В посольстве США отреагировали на такое заявление, назвав его ложным и безответственным, а также отметили, что подконтрольная РФ власть на временно оккупированном Донбассе "ограничивает права человека и подавляет свободу слова".

"Неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно увязывает граждан Украины, угнетает свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве США добавили, что о преступлениях России на оккупированных территориях знают в мире, и такие заявления – "очевидная попытка снять с себя ответственность".

"Мир это знает, и ложь России по отношению к Донбассу является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия", - говорится в сообщении.