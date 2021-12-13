США назвали заявление Путина о "геноциде на Донбассе" попыткой переложить вину за страдания, которые причинила РФ
Посольство США в Украине назвало опасным и безответственным заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация на Донбассе "напоминает геноцид"
Об этом говорится на странице посольства в Twitter .
В четверг, 9 декабря, во время заседания Совета по вопросам развития гражданского общества и прав человека в России Владимир Путин заявил, что "происходящее на Донбассе напоминает геноцид".
В посольстве США отреагировали на такое заявление, назвав его ложным и безответственным, а также отметили, что подконтрольная РФ власть на временно оккупированном Донбассе "ограничивает права человека и подавляет свободу слова".
"Неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть на оккупированном Донбассе нарушает права человека, незаконно увязывает граждан Украины, угнетает свободу слова и заставляет украинцев получать российские паспорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве США добавили, что о преступлениях России на оккупированных территориях знают в мире, и такие заявления – "очевидная попытка снять с себя ответственность".
"Мир это знает, и ложь России по отношению к Донбассу является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия", - говорится в сообщении.
- Напомним, посольство США в Украине назвало ложью и очередным актом агрессии против Украины упреки России о якобы движении украинского судна "Донбасс" в Керченский пролив.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.18Продажа 30.59
- Актуальное
- Важное