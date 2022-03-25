США назвали позицию Индии в отношении Украины "неудовлетворительной", но ожидаемой

Об этом сказала директор из Индо-Тихоокеанского региона Совета национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, сообщает Reuters .



На онлайн-форуме, организованном Вашингтонской школой передовых международных исследований, она заявила, что Индии нужны альтернативы продолжению тесных связей с Россией.



"Я думаю, что мы, безусловно, все признаем и согласимся с тем, что когда дело доходит до голосования в ООН, позиция Индии относительно текущего кризиса, мягко говоря, была неудовлетворительной. Но это также неудивительно", - сказала Рапп-Хупер.



Отмечается, что Индия имеет давние отношения с Москвой, остающейся основным поставщиком ее оборонного оборудования. Страна избегала осуждения действий России в Украине и воздержалась во время голосования Совета Безопасности ООН по этому вопросу.



По словам Рапп-Хупер, Вашингтону и его союзникам необходимо пересмотреть свои цепи поставок и подумать о том, как они могут помочь странам, рассматривающим возможность замены российских оборонных систем.



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