США назвали позицию Индии в отношении Украины "неудовлетворительной", но ожидаемой
В США заявили, что позиция Индии в ООН по кризису в Украине была "неудовлетворительной", но также не удивительной, учитывая ее исторические отношения с Россией
Об этом сказала директор из Индо-Тихоокеанского региона Совета национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, сообщает Reuters .
На онлайн-форуме, организованном Вашингтонской школой передовых международных исследований, она заявила, что Индии нужны альтернативы продолжению тесных связей с Россией.
"Я думаю, что мы, безусловно, все признаем и согласимся с тем, что когда дело доходит до голосования в ООН, позиция Индии относительно текущего кризиса, мягко говоря, была неудовлетворительной. Но это также неудивительно", - сказала Рапп-Хупер.
Отмечается, что Индия имеет давние отношения с Москвой, остающейся основным поставщиком ее оборонного оборудования. Страна избегала осуждения действий России в Украине и воздержалась во время голосования Совета Безопасности ООН по этому вопросу.
По словам Рапп-Хупер, Вашингтону и его союзникам необходимо пересмотреть свои цепи поставок и подумать о том, как они могут помочь странам, рассматривающим возможность замены российских оборонных систем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.18Продажа 33.25
- Актуальное
- Важное